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ديني

هيئة قضايا الدولة تُكرم وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
كرم  المستشار  أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة  المستشار أحمد محمد خليفة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري ، ونظيره السوداني  الشيخ  نصر الدين مفرح .

وأشاد  وزير الأوقاف بجهود هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام ، مؤكدًا على الشراكة الواسعة بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة ، وبخاصة فيما يتصل بالحفاظ على مال الوقف .

جاء ذلك أثناء افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بعد تطويره بحضور عدد من السادة الوزراء في مقدمتهم  المستشار عمر مروان وزير العدل ، ولفيف من  مستشاري وأمناء هيئة قضايا الدولة .

من ناحية أخرى وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وسعادة السفير محمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة ، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد، صباح اليوم. 

وأكدوا جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء .

من جانبه أهدى قداسته الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة .
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