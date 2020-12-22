المستشار محمد عبدالمولى يكتب: واقع لم يدركه البرلمان الأوروبي

لماذا يغضب البرلمان الأوروبي لنشطاء الرأي ودائما ما يكرر الحديث عنهم، بينما يجهلهم الشارع المصري بكافة طوائفه ولا يهتم بهم، ونادرا إن وجدت شخصا واحدا منهم اسمه معروف ومنتشر بين الناس، كثيرًا ما يستوقفني هذا السؤال.









في علم الاجتماع السلوك العام للشعوب مرتبط بأسباب وتحليلات وقياسات، وإن كنت لست من أساتذة علم الاجتماع إلا أنني أعشق أساتذته ومؤلفاتهم، وظاهر الأمر لدي أن نوعية الحديث الذي يتبناه نشطاء الرأي وقضاياهم المطروحة في كتابتهم وأحاديثهم أصبحت لدى عموم الشعب المصري عقب تداعيات ثورة يناير وما تبعها من أحداث عاشها شعب مصر، من تكالب هؤلاء النشطاء علي السلطة أيا كانت الوسيلة والأسباب ونوعية التحالفات والائتلافات التي أبرموها لكي تكون معبرًا لهم للجلوس علي مقاعد البرلمان والسلطة، وكيف علم الشعب المصري أن هؤلاء النشطاء أبعد ما يكونون عن أوجاعهم التي تنامت وتوغلت اقتصاديا واجتماعيا وأصبحت واقعا يعيشه الشعب المصري عبر النظم السياسة المختلفة قبل ثورة يناير.









ثم جاءت ثورة يناير رافعة شعار في مجمله يعبر عن مأساة الشعب المصري المتراكمة عبر السنين فتفاعل معها وصدق نواياهم، ثم كانت التداعيات السابق ذكرها التي قطعت أواصل الثقة بين الشعب وهؤلاء خاصة حين وجد الشعب نفسه وقد ساعد هؤلاء (النشطاء وبعضهم من سجناء الرأي)، الإخوان وأتباعهم على اختطاف ثورة الشعب المصري وتغيير أهدافها.









وبناءً على ما سبق ذكره ودون البحث في صحة الموضوعات المثارة عبر نشطاء الرأي أو غلوهم فيما يقولون وبدون تعرض لأوضاعهم القانونية فتلك أمور لها مجال آخر، وعند هذا الحد من طرح المشكلة يقف أمثالي من غير المتخصصين في علم الاجتماع ويترك الأمر لأهله.. ويبقى السؤال؛ هل يمكن أن تعود الثقة بين الشعب والنشطاء؟









هل يحتاج هؤلاء النشطاء أن يروا أولويات الشعب المصري كما تراها القياده السياسية المصرية وتسعى إلى حلها مما أكسبها مصداقية لدى عموم الشعب جعله يتمسك بها في علاقة أحادية بين الشعب والقيادة السياسة دون وسطاء سياسيين؟









هل يمكن أن تسير الأمة المصرية دون تنمية لحياة سياسية يتفاعل فيها الشعب؟

الأمر في الحقيقة يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة وتحليل من أهل الخبرة.

إن الوقوف في صف النشطاء والدفاع عنهم من خلال البيانات أو قرارات لبرلمان أوروبي أو آسيوي، لتعود الثقة بين الشعب وهؤلاء، كما أن التناطح بين صحة ما يقوله، ورفضه من أصوات برلمانية وإعلامية لن يجذب الشعب المصري إليهم مرة أخرى.









الشعب أصبح لديه رغبة في أن تكون أولوياته اليومية والحياتية هى مجال العمل السياسي والأهلي والاجتماعي هو يريد أن يرى تكاتفا نحو رفاهية العيش لديه فجسد الشعب عليل عبر 60 عامًا تزداد فيها أوجاعه ويزداد في تعداد الشعب اي ان المعادله كانت دوما عكسية نحو المواطن المصري.



