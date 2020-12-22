بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

أكد الإعلامي احمد موسى، إن علاقة قطر مع إسرائيل قديمة وقوية وهناك خصوصية في العلاقة بينهما وقريبا سيتم الإعلان عن التطبيع الرسمي للعلاقات بين قطر وإسرائيل وسيتم فتح سفارة لقطر في تل أبيب.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ الذي يقدمه علي فضائية «صدى البلد»، إن العلاقات تسير نحو الإعلان عن التطبيع وحمد بن خليفة بدأ التطبيع غير المعلن عن طريق مكاتب لرعاية المصالح.





واستنكر موسى، ما فعله لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة من الإساءة إلى جامعة الدول العربية؛ موضحا أن قطر هي أو من تعاونت مع إسرائيل يوجد مكتب تمثيل تجاري إسرائيلي في قطر.





وأشار موسى، أن أبو تريكة لاعب موهوب ولا خلاف علي ذلك ولكن خروجه على قناة قطرية لمواجهة جامعة الدول العربية لا يجوز، وكان أولى به ان ينظر الي مكتب إسرائيلي الموجود في قطر على مقربة منه.





وأكد موسى، أن أول دولة عزفت السلام الوطني الإسرائيلي هي دويلة قطر، عندما استقبل حمد بن خليفة شيمون بيريز في بداية الانقلاب على أبيه.





ووجه موسى، حديثه الي اللاعب محمد أبو تريكة قائلا: « اتكلم في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة طالما مش بتفهم فيها .. خلي بالك أمير قطر أهدى شيمون بيريز سيف من الذهب والألماس».





ولفت موسى، الى أن أكبر علاقة تجارية بين اسرائيل ودولة عربية كانت قطر وتقدر بـ 10 مليار دولار.