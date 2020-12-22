منى زيدو تكتب: المرأة وحقيقة الإغواء

المسلمات التي نؤمن بها لا زالت متحكمة في منظومة ذهنيتا التي تشكلت بشكل تراكمي عبر مراحل تطور الانسان بشكل عام وحتى الآن لم تتغير هذه القناعات رغم التطور العلمي والتقني الذي يشكل عصب تطور الحياة وتأثيرها على شخصيتنا من كافة النواحي. هذه المسلمات التي بتنا أسيرات لها ومقيدات بسلاسلها المعنوية والمادية والتي وضعوا هالة من القداسة حولها كي لا نفكر حتى في كيفية التخلص من هذه الأغلال التي تعيق كافة تحركاتنا وتفكيرنا. كثيرة هذه الأمور التي من الممكن التحدث عليها وقضاء الساعات الطويلة في تفاصيلها المملة حتى، لكننا بنفس الوقت لا نفكر أو أننا لم نتخذ قرارنا الذاتي في التخلص من هذه الاغلال التي باتت جزءًا من تشكيل شخصيتنا وماهيتنا الذي قبلناها كما هي من دون أن نغير فيها شيئًا.









وكل ذلك تم بربط هذه السلاسل بالدين والتراث الديني الذي تحول إلى مقدسات لا يمكن حتى النقاش حول صحتها من عدمه أو حتى نقدها، لأننا ندخل في مجال المحظورات التي لا يمكن للنساء الخوض فيها لأنهن بنفس الوقت ناقصات عقل وبنفس الوقت ناقصات دين. بهذه الكلمات التي لا مكان لها في الدين حيث كرم الله بني آدم أكان رجلًا أو امرأة من دون تمييز، لكن كهنة الدين بمختلف مسمياتهم من حاخامات ورهبان وشيوخ السلاطين أو كما يتم تسميتهم كهنة الدين الذين لا يبحثون في الدين سوى عن سلطتهم ومصالحهم منذ فجر التاريخ وحتى الآن. هؤلاء الكهنة نقلوا لنا الدين حسب ما يريدونه هم وليس كما هو الدين بحد ذاته وأفرغوه من جوهره وأعطونا الشكل فقط.









حواء التي أغوت آدم وهما ما زالا في الجنة وهذه القصة التي انتشرت في التراث والثقافة بشكل عام هي لوحدها كفيلة بأن تُتهم المرأة فيها بأنها السبب التي أخرجتنا من الجنة والنعيم الذي كنا فيه. وهذا ما نشره كهنة الأديان وأقنعونا به وكأنها هي الحقيقة فقط. والتي كانت ربما أول كذبة تم الترويج لها كي يتم الانقضاض من خلالها على المرأة وشخصيتها وهويتها، ولا زالت هذه القناعة متوغلة في عقولنا ونؤمن بها وكأنها من المسلمات. ولكن بالنظر إلى القرآن الكريم والبحث عن حقيقة هذا الادعاء الذي يروجه الكهنة، لا نرى أي آية أو إشارة لهذه القصة لا من قريب ولا من بعيد سوى عند من جعل من نفسه شيوخ وكهنة دين عبر التاريخ.









الآيات المذكورة حول هذه القصة هي أن الشيطان أو ابليس أغوى آدم وليس العكس وهو الذي كان السبب من الهبوط والخروج من الجنة وليست حواء كما يدعي كهنة وشويخ السلاطين والمال والسلطة. كما قال تعالى: (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى) (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)، [سورة طه]. نرى من خلال الآيتين السابقتين أن الإغواء كان لآدم وليس حواء كما يريدون ان يروجوه حتى الان منذ قرون، حتى كادت هذه الكذبة من المسلمات التي آمنّا بها وكأنها حقيقة لا جدل فيها. حتى متى سيقوم هؤلاء الكهنة والشيوخ والزعماء الذين جعلوا من أنفسهم يتكلمون باسم الآلهة وما علينا إلا القبول بما يتفوهون به من غير نقاش.









فهل علينا نحن النساء اللواتي انخدعنا بكثير من أمثال هذه المسلّمات والقناعات التي لا أساس لها من الصحة أن نستمر بقبولها، أم أن نرفضها ونبحث عن الحقيقة المخفية في الكثير من هذه المقولات التي باتت لا معنى لها في زمن الوعي والعلم الذي نعيشه.









الرجل هو الذي حرّض وأغوى حواء وهو الذي كان السبب بتصديقه ابليس واقترابهما من الشجرة التي نهاهما الله عنها، وهي التي كانت الضحية من أجل شهوانية وغرائز آدم التي لم تنتهِ حتى راهننا رغم أن الرب تاب عنه في أول عصيان له.









فهل بعد هذه الحقيقة علينا ان نقبل بأن تكون حواء هي التي أغوت آدم وأنه علينا حتى اليوم أن ندفع ثمن ذاك الإغواء، أم علينا التصدي لكل هذه المسلّمات التي ليس لها أي أساس من الصحة ونبحث عن الحقيقة التي من خلالها فقط يمكننا تعرية الكذب الذي قيل علينا وصدقناه بأنفسنا.



