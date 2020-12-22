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صفقة تبادلية .. حديقة الحيوان تكشف تفاصيل استقبال 3 زرافات من جنوب أفريقيا .. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:53 م
3 زرافات
3 زرافات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن اليوم هو يوم مميز للحديقة، بسبب استقبالها ثلاث زرافات قادمة إليها من جنوب إفريقيا عن طريق البدل وهذا الحدث تاريخي بالنسبة لنا.

وأضاف محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار، أن الزرافة من الحيوانات المهمة في حديقة الحيوان وجميع الأطفال يسألون عليها دائما، مؤكدا اننا نتبع أسلوب التبادل لتعويض الحديقة بالحيوانات التي تعاني من نقصها  .

واوضح محمد رجائي ، أن الحديقة قامت خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام بعملية التكاثر الحيوانات داخل الحديقة بناء علي وسائل علمية ناجحة هذا بالإضافة الي الاهتمام بالتغذية السليمة، مشيرا الي ان من ضمن عمليات التكاثر الناجحة التي تمت هو حيوان فرس النهر"سيد قشطة" وبعض أنواع الطيور النادرة  .

وتابع محمد رجائي : اننا قمنا بالفحوصات اللازمة للزرافات القادمة لنا من جنوب افريقيا اليوم مؤكدا علي ان تغذية الحيوانات تتكلف مبالغ كبيرة جدا.

واستكمل محمد رجائي، أن الحيوانات المتواجدة لدينا في الحديقة بصحة جيدة جدا والأطباء المتواجدين لدينا أكفاء ويبذلون جهدا خارقا في الرعاية البيطرية. 
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