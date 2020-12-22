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وزيرة الهجرة تتابع العالقين بالخارج من خلال هاتفها الخاص.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:03 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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البهى عمرو
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها تتواصل مع المصريين بالخارج، والعالقين فى الإمارات وذلك بسبب قيام بعض الدول بوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أنها تتواصل مع المصريين بشكل مستمر ولن تذهب لهم فى الفترة الحالية، ولن تتدخل فى سيادة أو قرارت أى دولة.

وكشفت أن  هناك 911 استغاثة من المصريين العالقين فى الإمارات، وذلك بسبب قرارت الكويت بالغلق ، موضحًا أن هناك تواصل معهم لتوفير كافة الاحتياجات.

ولفتت إلى أن لجنة العالقين فى الخارج ومبادرة "خلينا سند لبعض فى الخارج" تقوم بمساعد المواطنين المتواجدين فى الإمارات.

وأشارت  إلى أن هناك مساندة معنوية، وتوفير الأدوية  للمرضى من قبل المصريين الموجودين فى الإمارات، وأشارت إلى أن تكلفة الإقامة ستكون بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الهجرة تتابع مع الجالية فى دبي لحل تلك المشكلة.

وأكدت أنها تتواصل مع بعض المواطنين من خلال هاتفها الخاص، معلقة : " مش هنقدر نسيب أولادنا فى الخارج".

وأوضحت أنه فى خلال أسبوع ستحل جميع المشكلات، وكشفت أن جميع المشكلات جاءت من تركيا و عمان و الإمارات ولا توجد شكاوى واستغاثات من بريطانيا أو من الدول الأوروبية.

وكشفت أن الدولة المصرية تقف بجوار ابنائها من أجل الحصول على حقوقهم. 

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