وزارة الزراعة تحسم الجدل حول انتشار بؤر لأنفلونزا الطيور في مصر.. فيديو

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حقيقة انتشار بؤر جديدة لفيروس انفلونزا الطيور في بعض المحافظات بمصر.





وقال القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا كلام عار تماما عن الصحة وغير صحيح على الإطلاق، مضيفا أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة مهتمة جدا بـ الانتاج الداجني.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه تم تخصيص 17 ألف فدان للتوسع مجال الإنتاج الداجني، مشيرا إلى أن الدولة تعمل وفق خطة موضوع وواضحة في هذا المجال.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور في محافظة الوادي الجديد.





وتؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المحافظة تعد من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية، وهذا الأمر يجعلها بعيدة "وقائيا" عن بقية محافظات مصر، أما الخبر فهو عار تماما عن الصحة.





وطلبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.





وانتشرت سلالة إنفلونزا الطيور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما أدى إلى ذبح عشرات الملايين من الدجاج والبط.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن مئات الأشخاص أصيبوا بالفيروس وتوفي الكثير منهم.





وعانت مصر من انتشار واسع النطاق لإنفلونزا الطيور في عام 2006 أدى إلى تعليق جميع صادرات الدواجن.