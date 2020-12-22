تعرف على محتويات وأسعار المؤلفات بمعرض الكتاب بجامعة الأزهر

افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعنوان: "نحو ثقافة رائدة"، وبحضور رئيس جامعة الأزهر الشريف د. محمد حسين المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، وذلك في إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة ودعم الجانب المعرفي والثقافي لديهم.





ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من الزائرين المصريين والوافدين كذلك وطلاب العلم، ويوفر خصومات على بعض المعروضات بخلاف أن أسعاره رمزية حي تتراوح من خمسة جنيها إلى 30 جنيها للكتاب الواحد.





وقال أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، إن المعرض يحتوي على نماذج من الكتب والإصدارات والمؤلفات القيمة، ومن بينها: كتاب الاشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، وكتاب "التفكير الموضوعي في ضوء السنة النبوية" للدكتور سامح عبدالله عبد القوي.





ويحتوي معرض الكتاب على "الإرهاب وخطره على السلام العالمي" و"شبهات وردود حول الحضارة الاسلامية" وكتاب "تصحيح المفاهيم" من أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب.





كما يتضمن قصة نبي الله شعيب، وقصة الفاروق عمر بن الخطاب، وقصة "محمد من نبعته إلى بعثته".



