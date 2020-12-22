ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعرف على محتويات وأسعار المؤلفات بمعرض الكتاب بجامعة الأزهر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:13 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
Advertisements
محمد شحتة
افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعنوان: "نحو ثقافة رائدة"، وبحضور رئيس جامعة الأزهر الشريف د. محمد حسين المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، وذلك في إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة ودعم الجانب المعرفي والثقافي لديهم.

ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من الزائرين المصريين والوافدين كذلك وطلاب العلم، ويوفر خصومات على بعض المعروضات بخلاف أن أسعاره رمزية حي تتراوح من خمسة جنيها إلى 30 جنيها للكتاب الواحد.

وقال أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، إن المعرض يحتوي على نماذج من الكتب والإصدارات والمؤلفات القيمة، ومن بينها: كتاب الاشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، وكتاب "التفكير الموضوعي في ضوء السنة النبوية" للدكتور سامح عبدالله عبد القوي.

ويحتوي معرض الكتاب على "الإرهاب وخطره على السلام العالمي" و"شبهات وردود حول الحضارة الاسلامية" وكتاب "تصحيح المفاهيم" من أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب.

كما يتضمن قصة نبي الله شعيب، وقصة الفاروق عمر بن الخطاب، وقصة "محمد من نبعته إلى بعثته".

كما يحتوي على كتاب "الدين والوحي والإسلام" للدكتور مصطفى عبد الرازق، وكتاب "السنة النبوية وتأصيلها للتفكير النقدي" وكتاب "في مواجهة الإلحاد المعاصر" وكتاب للدكتور محمد رجب البيومي بعنوان "محمد متولي الشعراوي .. جولة في فكره الموسوعي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأزهر في أسبوع.. الطيب ينعى رئيس الوزراء البحريني وصائب عريقات.. ويؤكد لوزيرخارجية فرنسا: لا أجيد التحدث بالدبلوماسية عند الإساءة للرسول

"نحو ثقافة راشدة".. رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضا للكتاب

ترشيحاتنا

"البالالم".. قصة سيارة توفيق الدقن في فيلم سر طاقية الإخفاء | صور

شعبة الخضر والفاكهة: توقعنا أزمة البطاطس من 3 أشهر ونحتاج خطة واضحة..فيديو

اللى بيتكلم غيران.. رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله بمسلسل زوجته

كواليس مران الإسماعيلي تحت أنظار محمد وهبة

أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح لاعب بارد.. وبرشلونة وريال مدريد يرغبان في ضمه لهذا السبب

صدمة جديدة.. سلالة "سوبر كورونا" لم تنشأ في بريطانيا بل في هذه الدولة

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021