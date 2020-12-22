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أحمد موسى يحذر المصريين: وضع كورونا في منتهى الخطورة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي احمد موسى، أن المرحلة القادمة خطيرة نظرا لانتشار فيروس كورونا؛ موضحا أن 90 % من المصريين لا يلتزمون بلبس الكمامة في الشوارع. 

وحذر موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه علي فضائية «صدى البلد»،: « ارجوكم الوضع في منتهى الخطورة .. الأمر يقلق الجميع ولازم نلتزم بالكمامة عشان نقدر نعدي الفترة الجاية»؛ لافتا الىأن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
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