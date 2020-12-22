ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: بريطانيا فشلت فى مواجهة كورونا وسببت رعبا بالعالم.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن فيروس كورونا أصبح الأن ينتشر بين الشباب مؤكدا أنه أصبح متوسط عمر الإصابة لمن يتعرض للمرض أصبح 45 عاما.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه في إيطاليا عندما وقعت الموجة الكبيرة  والتي قمنا بتقسيمها إلى 4 مراحل، والتي نحن الأن في نهايتها، كانت في بداية المرحلة الرابعة أن ينتشر الفيروس لكنه لا يسبب أعراضا خطيرة.

وتابع  رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية  أن بريطانيا فشلت فى مواجهة الفيروس وسببت رعب كبير بالعالم ولكن دورنا كأطباء مواجهة الفيروس.




وأوقفت ايطاليا رحلات لها مع دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يعتقد أنها أسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات الحالية، ويبدو أنها السبب وراء الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فؤاد عودة: كورونا أصبح أشرس وأكثر انتشارا بـ 13 مرة عن بدايته

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

أستاذ باثولوجي: سلالة كورونا الجديدة واسعة الانتشار وتحقق العدوى بنسبة 70%..فيديو

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قصة أخ سكران يقتل شقيقتيه بعشر رصاصات في حادث مؤلم بالعراق

اللى بيتكلم غيران.. رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله بمسلسل زوجته

فيه كبير مشجعين مبيحضرش الماتشات.. نبيل الحلفاوي يرفض لقب كبير الأهلاوية

السلالة الجديدة لفيروس كورونا لديها آلية تصحيح ذاتي.. شاهد

إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021