الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: بريطانيا فشلت فى مواجهة كورونا وسببت رعبا بالعالم.. فيديو

أكد دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن فيروس كورونا أصبح الأن ينتشر بين الشباب مؤكدا أنه أصبح متوسط عمر الإصابة لمن يتعرض للمرض أصبح 45 عاما.
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه في إيطاليا عندما وقعت الموجة الكبيرة والتي قمنا بتقسيمها إلى 4 مراحل، والتي نحن الأن في نهايتها، كانت في بداية المرحلة الرابعة أن ينتشر الفيروس لكنه لا يسبب أعراضا خطيرة.
وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن بريطانيا فشلت فى مواجهة الفيروس وسببت رعب كبير بالعالم ولكن دورنا كأطباء مواجهة الفيروس.