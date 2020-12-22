الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: بريطانيا فشلت فى مواجهة كورونا وسببت رعبا بالعالم.. فيديو

أكد دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن فيروس كورونا أصبح الأن ينتشر بين الشباب مؤكدا أنه أصبح متوسط عمر الإصابة لمن يتعرض للمرض أصبح 45 عاما.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه في إيطاليا عندما وقعت الموجة الكبيرة والتي قمنا بتقسيمها إلى 4 مراحل، والتي نحن الأن في نهايتها، كانت في بداية المرحلة الرابعة أن ينتشر الفيروس لكنه لا يسبب أعراضا خطيرة.

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن بريطانيا فشلت فى مواجهة الفيروس وسببت رعب كبير بالعالم ولكن دورنا كأطباء مواجهة الفيروس.









وأوقفت ايطاليا رحلات لها مع دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يعتقد أنها أسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.



