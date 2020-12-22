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رياضة

الاتحاد السكندري ينعى نجم المحلة السابق الكابتن محمد فايز

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:15 م
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
نعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، وفاة الكابتن محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب فريق دمنهور. 

وتوفى الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجرى تغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية. 

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.
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