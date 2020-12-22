الاتحاد السكندري ينعى نجم المحلة السابق الكابتن محمد فايز

نعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، وفاة الكابتن محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب فريق دمنهور.





وتوفى الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجرى تغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية.



