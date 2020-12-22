نجمة الكريسماس.. صور توثق ظاهرة الاقتران العظيم للمشترى وزحل

وثق عشاق الفلك ظاهرة اقتراب أكبر كواكب المجموعة الشمسية من بعضهما البعض، وهما كوكبي المشترى وزحل، في سماء مساء يوم الإثنين، في ظاهرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2080.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، حدث هذا "الاقتران الكبير"، كما هو معروف لعلماء الفلك، بالصدفة بالتزامن مع الانقلاب الشتوي وبدت واضحة في نصف الكرة الشمالي وبداية الصيف في جنوب الكرة الأرضية، وكان الكوكبان، في الواقع، على بعد أكثر من 730 مليون كيلومتر، ولكن بسبب محاذاتهم بالقرب من الأرض، بدوا أقرب إلى بعضهم البعض من أي وقت مضى منذ ما يقرب من 400 عام.





حدث الاقتران العظيم في الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش، وكانت أفضل ظروف المشاهدة، أمس الاثنين، في سماء صافية وقريبة من خط الاستواء، بينما كان على الناس في أوروبا الغربية وعلى طول مساحات شاسعة من إفريقيا.





وتجمع المئات من محبي الفضاء لمشاهدة الحدث النادر، من خلال التلسكوب أو من أسطح المنازل المحيطة والمناطق المفتوحة، وفي الكويت ، سافر المصورون الفلكيون إلى الصحراء الواقعة غرب مدينة الكويت لالتقاط حدث لا يتكرر في العمر إلا مرة واحدة.