أهالي أبوخطوة بالبحيرة: الأعمدة الآيلة للسقوط تهدد حياتنا على طريق المقابر والمدرسة

استغاث عدد من أهالي قرية ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من عدم وجود اعمدة إنارة كافية على طريق المقابر.





اوضح الأهالي ان اعمدة الحالية الموجودة على الطريق ايله للسقوط مما يهدد الأهالي وطلاب المدرسة الابتدائية التي تقع على نفس الطريق بالخطر.





وناشد الأهالي مجلس الوزراء بالتدخل لتجديد الاعمدة على هذا الطريق الحيوي بالنسبة للطريق مطالبين بتركيب ما يقارب 13 عمود بكشافات الإضاءة الخاصة بهم لانارة الطريق تحسبا لأي جنازة ليلا.





وللتواصل مع الأهالي على رقم : 010‪63720199





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