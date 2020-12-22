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بين الناس

أهالي أبوخطوة بالبحيرة: الأعمدة الآيلة للسقوط تهدد حياتنا على طريق المقابر والمدرسة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:51 م
أبوخطوة
أبوخطوة
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مصطفى كرم
استغاث عدد من أهالي قرية ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من عدم وجود اعمدة إنارة كافية على طريق المقابر.

اوضح الأهالي ان اعمدة الحالية الموجودة على الطريق ايله للسقوط مما يهدد الأهالي وطلاب المدرسة الابتدائية التي تقع على نفس الطريق بالخطر.

وناشد الأهالي مجلس الوزراء بالتدخل لتجديد الاعمدة على هذا الطريق الحيوي بالنسبة للطريق مطالبين بتركيب ما يقارب 13 عمود بكشافات الإضاءة الخاصة بهم لانارة الطريق تحسبا لأي جنازة ليلا.

وللتواصل مع الأهالي على رقم : 010‪63720199

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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