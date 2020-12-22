نشأت الديهي: حصول القوات المسلحة على الجائزة الذهبية بمجال الخدمات الطبية مستحق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات المسلحة حصلت على الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا المؤتمر الأفرو أسيوي لعام 2020، معتبرًا أن هذه الجائزة مستحقة، وتؤكد أن القوات المسلحة لا تسير على المحاور العسكرية والقتالية فقط، وإنما مساعدات القوات المسلحة للمواطن كانت دائمًا موضع تقدير. المؤتمر





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة ليست تقليدية أبدعت في التعامل مع أزمة كورونا، منوهًا بأن القوات المسلحة ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، في المشاركة في أعمال تعقيم وتطهير العديد من المؤسسات المصرية، وقامت بتقديم خدمات طبية للتعامل مع أزمة طارئة ألمت بالمجتمع المصري، وكانت المستشفيات العسكرية تفتح أبوابها للمجتمع المدني، والقطاع الطبي كان على مستوى صوت ونداء المواطن.





وتابع، أن القوات المسلحة قامت بعمل مستشفيات ميدانية مجهزة؛ تحسبًا لحدوث أزمة وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المصابين بفيروس كورونا، وكانت دائمًا الرصيد الاستراتيجي، وعلى قدر المسئولية من ناحية وعلى قدر تطلع المواطن المصري من ناحية أخرى.



وفي السياق نفسه قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد انطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، والذي يؤكد وجود لغة تواصل جادة وجديدة بين الوزارة وشركاء التنمية في الداخل والخارج.

وأضاف "الديهي"، أن الوزارة تقوم برسم مصطلح جديد ولغة جديدة للتفاهم بين الدول وهو الدبلوماسية الاقتصادية بمفهومها الواسع، والوزيرة افتتحت اليوم تقريرها بكلمة كاملة جامعة واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلالها أن مصر لها أكثر من زاوية يجب أن ننظر لها من خلالها، فهي إفريقية عربية إسلامية متوسطية ووضع مصر يحتم علينا بعض الواجبات ويمنحنا بعض الحقوق.

وتابع، أن وزارة التعاون الدولي تمكنت خلال العام الجاري من الحصول على اتفاقات تمويل بقيمة 9.8 مليار دولار، بما يؤكد ويتماشى مع تقرير البنك الدولي الصادر بالأمس، مناشدًا الوزارة بإرسال هذا التقرير الصادر باللغة الإنجليزية لجميع السفارات المصرية حول العالم، وإرسال نسخة منه لوكالة "رويترز" ليعلموا ما قدمته الدولة للقطاع الخاص في مصر.



