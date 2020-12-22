ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: حصول القوات المسلحة على الجائزة الذهبية بمجال الخدمات الطبية مستحق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات المسلحة حصلت على الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا المؤتمر الأفرو أسيوي لعام 2020، معتبرًا أن هذه الجائزة مستحقة، وتؤكد أن القوات المسلحة لا تسير على المحاور العسكرية والقتالية فقط، وإنما مساعدات القوات المسلحة للمواطن كانت دائمًا موضع تقدير.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة ليست تقليدية أبدعت في التعامل مع أزمة كورونا، منوهًا بأن القوات المسلحة ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، في المشاركة في أعمال تعقيم وتطهير العديد من المؤسسات المصرية، وقامت بتقديم خدمات طبية للتعامل مع أزمة طارئة ألمت بالمجتمع المصري، وكانت المستشفيات العسكرية تفتح أبوابها للمجتمع المدني، والقطاع الطبي كان على مستوى صوت ونداء المواطن.

وتابع، أن القوات المسلحة قامت بعمل مستشفيات ميدانية مجهزة؛ تحسبًا لحدوث أزمة وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المصابين بفيروس كورونا، وكانت دائمًا الرصيد الاستراتيجي، وعلى قدر المسئولية من ناحية وعلى قدر تطلع المواطن المصري من ناحية أخرى.

وفي السياق نفسه قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد انطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، والذي يؤكد وجود لغة تواصل جادة وجديدة بين الوزارة وشركاء التنمية في الداخل والخارج.

وأضاف "الديهي"، أن الوزارة تقوم برسم مصطلح جديد ولغة جديدة للتفاهم بين الدول وهو الدبلوماسية الاقتصادية بمفهومها الواسع، والوزيرة افتتحت اليوم تقريرها بكلمة كاملة جامعة واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلالها أن مصر لها أكثر من زاوية يجب أن ننظر لها من خلالها، فهي إفريقية عربية إسلامية متوسطية ووضع مصر يحتم علينا بعض الواجبات ويمنحنا بعض الحقوق.

وتابع، أن وزارة التعاون الدولي تمكنت خلال العام الجاري من الحصول على اتفاقات تمويل بقيمة 9.8 مليار دولار، بما يؤكد ويتماشى مع تقرير البنك الدولي الصادر بالأمس، مناشدًا الوزارة بإرسال هذا التقرير الصادر باللغة الإنجليزية لجميع السفارات المصرية حول العالم، وإرسال نسخة منه لوكالة "رويترز" ليعلموا ما قدمته الدولة للقطاع الخاص في مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في تقرير قدمته للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لـ "كورونا": عملنا على6 محاور.. وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهته الفيروس.. و5 مليارات جنيه لدعم السياحة والطيران

الديهي: مصر سبقت دول عظمى في التعامل مع قضية المناخ

نصر سالم: عام 2020 هو عام التدريبات المشتركة العسكرية مع القوى العظمى في العالم.. فيديو

طمأنينة للمواطن أبرزها.. 3 رسائل لـ التدريب المشترك ميدزوا- 10.. فيديو

القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا في 2020 بالمؤتمر الأفروآسيوى

ترشيحاتنا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

اضرب في عشرة.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا ..فيديو

إعجاز علمي.. لماذا شمع النحل سداسي الشكل دون باقي الأشكال الهندسية؟

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت