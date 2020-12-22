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مرأة

تغيرات سلوكية وعلامات جسدية.. احترس من أعراض الإجهاد فى المراهقة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:50 م
علامات الإجهاد في
علامات الإجهاد في سن المراهقة
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع mediacl news today عن علامات الإجهاد فى سن المراهقة.


وأوضح الموقع عدد من النقاط الأساسية:

1. العلامات العاطفية
الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد ليسوا أكثر حماسًا. إنهم غير سعداء وقد يبدو عليهم الاكتئاب. قد يبدو المراهقون المرهقون أيضًا مضطربين وقلقين وبعيدين وسريع الانفعال. إنهم يغضبون ويغرقون بسهولة بسبب الأشياء البسيطة ، وقد يشعرون أيضًا بالعجز واليأس بشأن الموقف. في المرة القادمة التي ينقض فيها ابنك المراهق عليك دون سبب ، يمكنك أن تعرف أنه متوتر.

2. العلامات الجسدية
تشمل العلامات الجسدية للتوتر لدى المراهقين التعب أو الإرهاق ، والصداع ، والإمساك ، والغثيان والدوار ، والخفقان ، وفقدان الشهية. قد يفقد ابنك المراهق الاهتمام بالرياضة والأنشطة البدنية الأخرى أيضًا. قد يفقد بعض المراهقين الوزن أو يكتسبون زيادته ، بينما قد تواجه الفتيات تغيرًا في الدورة الشهرية.

3. التغيرات السلوكية
قد يبدو ابنك المراهق أيضًا متململًا ويظهر عادات عصبية مثل قضم الأظافر ، والوتيرة المضطربة ، والتحرك باستمرار وما إلى ذلك. البكاء ، وعزل النفس عن الأصدقاء والعائلة ، والتقلب المزاجي أو الانفعال بسهولة ، وعدم الانزعاج من مظهرهم ، وعدم إظهار نفس القدر من الاهتمام بالأنشطة التي تمنحهم المتعة قد يشير أيضًا إلى الإجهاد.

4. الأعراض المعرفية
يمكن أن يؤثر الإجهاد عند المراهقين أيضًا على قدراتهم المعرفية مثل الذاكرة. قد تعتقد أن ابنك المراهق يتجاهل أعماله المنزلية أو أنه مهمل ، ولكن على الرغم من كل ما تعرفه ، فقد يكون قد تعرض للتوتر ونسي الأمر. تشمل الأعراض المعرفية الأخرى أن تكون غير عقلاني ، وعدم القدرة على التركيز ، والمنظور السلبي ، وسوء الحكم.

في بعض الأحيان ، قد لا تتمكن من تحديد ما إذا كان ابنك المراهق متوترًا أم أنه مجرد "مراهق". في مثل هذه الحالات ، قد يكون اختبار الإجهاد للمراهقين خيارًا جيدًا. يمكنك حملهم على إجراء اختبار عبر الإنترنت أو إجراء اختبار في المدرسة. لا تجبرهم على إجراء مثل هذه الاختبارات ولا تفردهم. بدلًا من ذلك ، اجعله نشاطًا ممتعًا يشارك فيه كل فرد في العائلة.

على عكس ما قد تعتقده ، فإن التوتر مفيد إذا كان يحفزك على الأداء بشكل أفضل، يمكن أن يساعدك أيضًا في تحديد المشكلة الأساسية. يمكن السيطرة على التوتر أو التوتر العقلي الذي يمر به ابنك المراهق بسهولة ، فقط إذا كنت تعرف سبب ذلك.

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