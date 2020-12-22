الأطباء: منح الإذن باستخدام لقاح كورونا مرهون بالأمان والفاعلية العالية.. فيديو

أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء أن التكنولوجيا الخاصة باللقاح الصيني انه يعمل على الخريطة الجينية للفيروس مؤكدا أنه قبل إنتاج اللقاحات كان الهدف الأساسي أن يكون هناك لقاح لهذا المرض.





وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن الفيروس في الصين كان له 70 خريطة جينية مشيرا إلى أنه تم إستخدام لقاحات لجميع انواع سلالات كورنا و تم استخدام اللقاح الذي تعاقدت عليه مصر.





وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء أنه لا يوجد شركات ستعطى اذن لاستخدام لقاح الا بوجود نسب أمان عالية وأن يكون حقق فعالية كبيرة.





وأشار القاضي إلى أن استخدام الصين لهذا اللقاح يدعو إلى طمأنينة كبيرة مؤكدا أن الصين اعلنت انها ستعطي هذا اللقاح للدول التي تربط بها علاقات جيدة.



