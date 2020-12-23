من قرية الغرق.. صدى البلد بمنزل أحد ضحايا مراكب الموت في الفيوم.. شاهد

خيم الحزن على اهالى قرية جبر التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا بالفيوم، عقب وصول خبر غرق أبن القرية سعيد أحمد عبدالحميد ، قبل السواحل الليبية، أثناء استقلاله مركب للهجرة الغير شرعية إلى دولة إيطاليا.





انتقل "صدى البلد" إلى منزل المتوفى سعيد بقرية جبر التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، والتى يعمل أهلها بالزراعة، ووجدنا الاسرة والجيران يجلسون فى منزل الفقيد، يستمعون الى القرآن الكريم، والحزن والأسى يخيم على الجميع.





والتقينا بالشقيق الأكبر للمتوفى حسن أحمد عبد الحميد، الذى يعمل سكرتيرا للوحدة المحلية بقرية الحجر بمركز أطسا ، فقال إن شقيقه الأصغر سعيد متزوج ويعول أسرة مكونة من زوجة و4 أبناء وهم مصطفى وعبد الحميد بالصف الثالث الابتدائي، وحبيبة تبلغ من العمر عام ونصف، ومحمد الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأوضح أن أخوه كان يعمل نجار مسلح في ليبيا منذ عامين ونصف، وكان ينوي العودة لمصر، وكنت اتابعه شهريا بالتليفون للاطمئنان عليه، وفجأة وانا بتصل به وجدت تليفونه مغلق لأكثر من 15 يوما، دون أن أعرف عنه شيئا.

وأضاف شقيقه، فوجئت ببعض أصدقائه يتصلون بى، ويبلغوني بأن شقيقي سعيد كان في مركب مع مجموعة للسفر إلى إيطاليا ، وتوفي غرقا مع عدد كبير من المصريين ، والبعض منهم نجا من الموت، ولم يخطرنا بأنه ينوى السفر الى أيطاليا وكأنه تعرض الى عملية غسيل مخ من البعض أثناء عمله فى ليبيا .

وأضاف حسن أن أبن عمه الذى كان يعمل معه فى ليبيا أخبروه بأن سعيد قبل سفره إلى دولة إيطاليا بالمركب عن طريق الهجرة الغير شرعية أدى صلاة الفجر ثم قام بربط جواز السفر داخل كيس بلاستيك على ذراعه، وعندما سأله ابن عمه عن السبب قال له: علشان لو حدث لى مكروه أو غرقت فى المياه تتعرف السلطات الليبية على جثمانى ولا أكون جثة مجهولة ويسلموني لأسرتي لمصر لكي أدفن فى مقابر أسرتى بقريتى جبر .

وأكد حسن، أنه لم يخطر حتى الان زوجة شقيقه بوفاته، لأنها فى حالة علمها بخبر وفاته، ستصاب بصدمة كبيرة قد تودي بحياتها، لأنها كانت تنتظر عودته بفارغ الصبر، خصوصًا أنها أم لأربعة أطفال فى عمر الزهور، وسوف يتولاهم الله برحمته.

وأكمل : اتصلنا ببعض زملاؤه الذين يعملون معه دون جدوى، حتى عثرنا على صورة جواز السفر الخاص به منشورة فى مواقع التواصل الاجتماعى، وأجرينا اتصالات ببعض اقاربنا الذين يعملون بليبيا فأخطرونا أن جثمانه الان فى مشرحة مستشفى صبراتة بليبيا، وفى انتظار الطبيب الشرعى لتشريح جثمانه.





وناشد شقيقه الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، والسلطات المصرية التدخل لدى السلطات الليبية، من أجل الإفراج عن الجثمان الذي مازال متواجدا فى مستشفى صبراتة الليبية .