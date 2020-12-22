استئصال ورم ضخم بالتجويف الأنفى لمريض في مستشفى قنا الجامعى





نجح فريق طبى بمستشفى قنا الجامعى، فى استئصال ورم ضخم يملأ التجويف الأنفي الأيمن ويبرز إلي الخارج، وكان الجزء المتدلي خارج الأنف يتعدي حجم ثمرة الخوخ، و أجريت الجراحة باستخدام جهاز التردد الحرارى و مناظير الجيوب الأنفية.

أجرى الجراحة الدكتور زكى فاروق عارف الأستاذ المساعد بقسم الأنف و الأذن، بمعاونة الدكتورة عايدة أحمد، المدرس بالقسم، والدكتور أحمد فتحى، الأخصائى بالقسم، وفريق التخدير برئاسة الدكتور محمود إسماعيل، مدرس التخدير.

و أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية، أن المريض بحالة جيدة و يتماثل للشفاء التام، تمهيدًا لخروجه من المستشفى.

و أشار يوسف، إلى أن مثل هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى خبرات كبيرة تتوافر داخل مستشفيات قنا الجامعية فى ظل الدعم المتواصل من رئيس الجامعة، الذى يوجه دائما بتحديث وتطوير المنظومة الطبية لخدمة أهالينا بإقليم جنوب الصعيد.

يذكر أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة جنوب الوادي، تمكنت فى الفترة الأخيرة، من إجراء عمليات جراحية غاية فى التعقيد، من خلال أطبائها فى تخصصات مختلفة.

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