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فضيحة مدوية.. نشأت الديهي: أردوغان يقنن التفتيش العاري بالسجون

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك فضيحة مدوية تطارد نظام أردوغان عقب نشر مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن خلالها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش عرايا خلال اعتقالهن، 

وكشفت وثيقة رسمية عن تخطيط السلطات التركية لتقنين تلك الممارسات منذ بداية العام الحالي. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك وثيقة كشفت عن تعديلات أجرتها تركيا على المادة "34" من لائحة إدارة المؤسسات العقابية وتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2020، لتنص على قانونية ممارسة التفتيش العاري، وتشير المادة  إلى أنه إذا اقتضت الضرورة يمكن إجراء التفتيش العاري بالقوة، وأنه يمكن إجراء عمليات تفتيش السجناء عرايا، أو تفتيش تجاويف الجسد، إذا رأى المشرف الأعلى في المؤسسة أن ذلك ضروري.

وأوضح أنه رغم أن المادة تنص على أنه يتم التفتيش العاري بشكل لا ينتهك مشاعر المحكوم عليهم، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم رؤية أحد له، إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك في نص المادة المعدلة.

وأكد، أن مسعود جاشين، مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، قال إنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تل أبيب وأنقرة بحلول مارس المقبل والتطبيع بين إسرائيل وتركيا سيكون في مارس القادم.

وتحدى "الديهي"، إعلامي الإخوان أن يستطيعوا الحديث عن فضائح أردوغان ولي نعمتهم في برامجهم.

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