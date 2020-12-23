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اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:06 ص
أسعار صرف الريال
أسعار صرف الريال السعودى
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مايكل عياد
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى اليوناني نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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