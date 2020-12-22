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الفيروس قريب من الجميع.. خيرى رمضان: كورونا أصاب العالم بالرعب والمشهد يشبه يوم القيامة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الإعلامي خيري رمضان، أن العالم يعيش  حالة فزع بسبب تفشي فيروس كورونا، مشبها الوضع الذى عاد له العالم الان بأنه أشبه بيوم القيامة أو القيامة الصغرى وكل شخص يفر من أقرب الناس له، قائلا: "المشهد اللى حاصل فى العالم مفكرني بيوم القيامة".

وأضاف الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن المشهد الغالب الان هو التنمر ضد مصابي كورونا وهذا مؤذى لمشاعر الاخرين، مؤكدا أن بداية العلاج تكمن فى الحفاظ على النفس

 وحذر من استمرار التهاون بكورونا رغم اهتمام العالم كله بالفيروس.

ووجه خيري رمضان كلمة للمصريين قائلا: "كورونا قريبة قوى من كل واحد فينا، والعالم كله مرعوب وواخد المسألة بجد واحنا في مصر مش خايفين واحنا كمواطنين لا نتعامل بجدية ولحد دلوقتى كورونا مش مفهومة ولازم نخاف على بعض ونحافظ على نفسنا".
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