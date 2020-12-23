جامعة عين شمس: تحويل مستشفى أحمد شوقي إلى عزل كورونا.. حملات توعية مستمرة للطلاب وهيئة أعضاء التدريس ضد الفيروس

التفاصيل الكاملة لتحويل مستشفى أحمد شوقي لطب المسنين إلى عزل كورونا

نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس: نقوم بحملات توعية ضد فيروس كورونا باستمرار

إنشاء أول مستشفى ميداني لمصابي كورونا





مجهودات كبيرة تقدمها مستشفيات الجامعية بعين شمس من الأطقم الطبية والعاملين بها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية لهم منذ بدء تفشي الفيروس اللعين أهمها تحويل مستشفي العبور إلى مستشفى عزل، بالإضافة إلى تخصيص مستشفى الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، خاصة أن جامعة عين شمس أنشأت أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات.









قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم بناء على قرار رئيس الجامعة بتخصيص المستشفى إلى عزل مصابي فيروس كورونا.









وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن المستشفى مخصص لهيئة أعضاء التدريس والطلاب وأسرهم وجميع العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى المرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس التي ثبتت إيجابياتهم بكورونا.





وأكد سويد أن المستشفى مجهز بعدد 31 من أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة، موضحا أن المستشفى يستقبل جميع الحالات الحرجة والمتوسطة، كما يستقبل جميع الأعمار ما عدا الأطفال.





وأشارت الدكتورة هالة إلى أنه يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهة أنه سوف يتم تحويلها الأسبوع المقبل بشكل كامل.









ومن جانبه أكدت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس أن الوضع بالمستشفيات الجامعية مستقر من حيث حالات الإصابة بكورونا موضحا أن العاملين والأطقم الطبية يقدمون الرعاية الطبية كاملة لكافة مرضى بالمستشفيات.



وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد انه في حالة ظهور أعراض على أي من الأطقم الطبية او أحد العاملين يعزل في المنزل حتى تنتهي الأعراض تماما اما في حالة ثبوت ايجابية الفيروس يتم عزله في مستشفى العبور الخاصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا من هيئة أعضاء التدريس مشيرا الى انه يمكن الي الرجوع الي عمله في حالة ثبوت سلبية حالته .



وأشار نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه لا يمكن تحديد حدة الفيروس في الأيام المقبلة كيف تكون منوها انه من الطبيعي وجود اصابات في جميع القطاعات ولكن ضرورة السيطرة على الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل تام .

وأوضحت الدكتورة سامية أن جامعة عين شمس تقوم بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس وهي تخصيص مستشفى العبور لاستقبال مصابي كورونا من هيئة أعضاء التدريس والطلاب بالإضافة إنشاء أول مستشفى ميداني تستقبل جميع جموع الشعب .

وأكدت ، أنه تم تنظيم حملات توعوية داخل الجامعة، للطلاب والموظفين، من خلال فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية على الطلاب والموظفين حول الفيروس وكيفية تجنب الإصابة بهن كما تم عقد عدة ندوات تعريفية بالفيروس بالعديد من الكليات، لمحاولة نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأعراض المرض، وفترة الحضانة وكيفية العزل المنزلي.









وتم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء أول مستشفى ميداني ،استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.

المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.



