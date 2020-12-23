اليوم .. قطع المياه عن مدينة المنزلة بالدقهلية 6 ساعات

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع المياه اليوم الأربعاء، عن مدينة المنزلة والقرى التابعة لها ومدينة المطرية.

يأتي ذلك من الساعة ١١ صباحا وحتى الرابعة عصر اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بخط المياه داخل مدينة المنزلة.

وناشدت شركة المياه الأهالي بتوفير احتياجاتهم من المياه أثناء عملية قطع المياه.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن قطع المياه يأتي بسبب وجود تسريب فى الخط المشار إليه بداية من شارع عبد المنعم رياض بمدينة المنزلة.

