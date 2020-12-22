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أخبار العالم

لبنان: حسان دياب يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:25 م
حسان دياب
حسان دياب
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شيماء مصطفى
بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور حسان دياب، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، في وفاة وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

كما بعث دياب برقية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مؤكدا خلالها عمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربط بين البلدين.

وتوفى صباح أول أمس الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح. 

وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعد 80 يوما من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد.

وأجرى الشيخ ناصر فحوصات طبية شاملة خلال الفترة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.
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