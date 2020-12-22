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كواليس رحلة التعافي من كورونا.. رامي رضوان: كنت في حبس انفرادي ومراتي كانت بتحط الأكل على الباب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:30 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل وكواليس رحلته بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رامي رضوان، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "غيرت بروتوكول علاجي بعد أول 48 ساعة، وتواصلت مع مجموعة من الأطباء".

وتابع رامي رضوان "كنت عايش على شوربة الخضار وكان النظام الغذائي في غاية الأهمية في رحلة علاجي من فيروس كورونا".

وأكد رامي رضوان أن "العامل النفسي في غاية الأهمية لعبور الإصابة بفيروس كورونا، وأنا كنت في حبس انفرادي، ولم أخرج من الغرفة مطلقا، ومراتي كانت بتحط الأكل على ترابيزة أمام الباب".

ويعود الإعلامي رامي رضوان لتقديم برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية، موجها الشكر لكل من دعمه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن مقدم برنامج "مساء dmc" أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 3 ديسمبر الجاري.

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