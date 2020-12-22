مصر في ذروة موجة كورونا الثانية.. لميس الحديدي توجه تحذيرا للمواطنين

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تشهد قفزة كبيرة في إصابات ووفيات "كورونا"؛ وهذا ما يدل على أننا نعيش ذروة الموجة الثانية من عمر الفيروس المستجد.





وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، أن أرقام الإصابات المعلنة هي فقط التي تتوجه للمؤسسات الصحية والمعامل المركزية بخلاف من يتم عزلهم منزليًا لكن أرقام الوفيات دقيقة جدًا.





وتابعت "بالأمس حققنا عدد وفيات 32 وفاة، وهو رقم كبير يمثل قفزة بنسبة 10% ليصل معدل الوفيات في مصر 5% من الإصابات المعلنة".





وطالبت المصريين باتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون خلال الفترة القادمة مؤكدة أنه حتى عندما يصل اللقاح سياخذ وقتًا وفقًا لجداول الأولويات، مختتمة "ماحدش فينا إلا وحواليه حد مصاب بكورونا الذي يشهد انتشارًا واسعًا".



