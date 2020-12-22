برلماني: التجارة الإلكترونية مستقبل مصر.. والفترة المقبلة تشهد طفرة بها

أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية التجارة الإلكترونية في وقتنا الحالي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تحجز مكانة بين دول العالم في مجال التجارة الإلكترونية مما جعلها تحتل المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.





وأوضح " بدراوى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصرى حيث حققت ما يقرب من 40 مليار جنيه من حجم التجارة، منوهًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم مكانتها في كافة المجالات .





أشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الى أن الدولة استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات التي ساعدتها في نمو الاقتصادي المصرى بصورة ملحوظة خلال الفترات السابقة، مؤكده على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق التنمية المستدامة 2030 .





يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد على أن اجمالى النتاج المحلى العام الماضى قرب من 6 ترليون جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس اجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 ترليون جنيه .





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الـمرحـلة الثالثة مـن مـبادرة "جـیش الـقطاع الـخاص" والذي ينظمه بعض شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وايضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل.



