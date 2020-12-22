ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خيرى رمضان: مشهد كورونا الحالى أصبح شبه يوم القيامة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن العالم يعيش فى حالة فزع بسبب تفشي فيروس كورونا، مشبها الوضع الذى عاد له العالم الان بأنه اشبه بيوم القيامة أو القيامة الصغر وكل شخص يفر من أقرب الناس له، قائلا: "المشهد اللى حاصل فى العالم مفكرني بيوم القيامة وفى فزع فى العالم".


وأضاف الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن المشهد الغالب الان هو التنمر من مصابي كورونا وهذا مؤذى لمشاعر الاخرين، مؤكدا أن بداية العلاج تكمن فى الحفاظ على النفس وحذر من استمرار التهاون بكورونا رغم اهتمام العالم كله بالفيروس.


ووجه خيري رمضان كلمة للمصريين قائلا: "كورونا قريبة قوى من كل واحد فينا، والعالم كله مرعوب وواخد المسألة بجد واحنا في مصر مش خايفين واحنا كمواطنين لا نتعامل بجدية ولحد دلوقتى كورونا مش مفهومة ولازم نخاف على بعض ونحافظ على نفسنا".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

نجلاء بدر ردا على انتقادات الجمهور: أي أم كانت هتعمل كده

إحنا لسة على البر.. هاني الناظر يناشد المصريين بارتداء الكمامة

علي السيد: التشكيك في جدوى لقاح كورونا يعكس مدى الجهل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

بنس في مقدمتهم .. ترامب ينقلب على موظفي إدارته ويتهمهم بإفشاله

فضيحة مدوية.. نشأت الديهي: أردوغان يقنن التفتيش العاري بالسجون

بدءا من الخميس.. أبو ظبي تقرر العودة لاستقبال السياح الدوليين

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021