لن يغلق باب التفاوض .. الاتحاد الأوروبي يقدم عرضا نهائيا لـ بريطانيا قبل الخروج

أكد مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل مستعدة لمواصلة المحادثات مع بريطانيا بعد نهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته رويترز





ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن "الاتحاد الأوروبي لن يغلق بابه أمام المملكة المتحدة وسيظل مستعدًا للتفاوض بعد الأول من يناير 2021".





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وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت رويترز، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر عرضه الأخير بشأن مصايد الأسماك في محادثاته مع المملكة المتحدة نهائيًا، بعد أن عرض عليه كبير مفاوضي الاتحاد، ميشيل بارنييه ، تحديثًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجانبين لم يتفقا بعد على تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك.





وتابع أن العرض الأخير الذي قدمته لندن بشأن تخصيص المصيد اعتبارًا من عام 2021 غير مقبول.





ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي قوله "بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن العرض الأخير للمفوضية قد ذهب بالفعل إلى حد بعيد ولا يمكن إلا أن يعتبر ... نهائيًا".





وذكرت صحيفة "تايمز" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن بريطانيا توصلت إلى اقتراح حل وسط بشأن مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية لشباك الجر الأوروبية.





وبموجب الاقتراح، سيسمح للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بنحو ثلثي قيمة الأسماك، التي تبلغ قيمتها 794 مليون دولار التي تصطادها أوروبا حاليًا في المياه البريطانية.





وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن العرض المبدئي للمملكة المتحدة بشأن حصص قيمة الأسماك كان 40 في المائة، إلا أن الاتحاد الأوروبي طلب 75 في المائة.





وشاركت لندن وبروكسل في شهور من المحادثات غير المثمرة تقريبًا بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير وبدأت فترة تمديد مدتها 11 شهرًا.





وكان الجانبان على خلاف حول حصص الصيد ، ما يسمى "تكافؤ الفرص" والحوكمة. مع بقاء أيام قليلة فقط قبل انتهاء الفترة الانتقالية ، تزداد احتمالات سيناريو عدم وجود صفقة.