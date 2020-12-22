ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن يغلق باب التفاوض .. الاتحاد الأوروبي يقدم عرضا نهائيا لـ بريطانيا قبل الخروج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:30 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي يمنح فرصة للتفاوض مع بريطانيا
Advertisements
على صالح
أكد مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل مستعدة لمواصلة المحادثات مع بريطانيا بعد نهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته رويترز

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن "الاتحاد الأوروبي لن يغلق بابه أمام المملكة المتحدة وسيظل مستعدًا للتفاوض بعد الأول من يناير 2021".

اقرأ ايضا 

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت رويترز، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر عرضه الأخير بشأن مصايد الأسماك في محادثاته مع المملكة المتحدة نهائيًا، بعد أن عرض عليه كبير مفاوضي الاتحاد، ميشيل بارنييه ، تحديثًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجانبين لم يتفقا بعد على تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك. 

وتابع أن العرض الأخير الذي قدمته لندن بشأن تخصيص المصيد اعتبارًا من عام 2021 غير مقبول.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي قوله "بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن العرض الأخير للمفوضية قد ذهب بالفعل إلى حد بعيد ولا يمكن إلا أن يعتبر ... نهائيًا".

وذكرت صحيفة "تايمز" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن بريطانيا توصلت إلى اقتراح حل وسط بشأن مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية لشباك الجر الأوروبية. 

وبموجب الاقتراح، سيسمح للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بنحو ثلثي قيمة الأسماك، التي تبلغ قيمتها 794 مليون دولار التي تصطادها أوروبا حاليًا في المياه البريطانية. 

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن العرض المبدئي للمملكة المتحدة بشأن حصص قيمة الأسماك كان 40 في المائة، إلا أن الاتحاد الأوروبي طلب 75 في المائة.

وشاركت لندن وبروكسل في شهور من المحادثات غير المثمرة تقريبًا بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير وبدأت فترة تمديد مدتها 11 شهرًا. 

وكان الجانبان على خلاف حول حصص الصيد ، ما يسمى "تكافؤ الفرص" والحوكمة. مع بقاء أيام قليلة فقط قبل انتهاء الفترة الانتقالية ، تزداد احتمالات سيناريو عدم وجود صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا اختراق قبل مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة

مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست: اختلافات خطيرة للغاية في المحادثات التجارية لخروج بريطانيا

جونسون: اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما زال يتعين اتمامه

مستوى العلاقات التجارية سيختلف.. القاهرة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية عقب بريكست.. المملكة المتحدة أكبر المستثمرين في مصر.. وبرامج الإصلاح الاقتصادي مستمرة لتخطي حاجز الــ 50 مليار دولار

ميشيل بارنييه يوقف محادثات بريكست مؤقتًا بسبب كورونا

أزمة بريكست.. بريطانيا تدخل المرحلة الأخيرة من مفاوضات التجارة مع أوروبا

ترشيحاتنا

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: أشجع الزمالك.. وسنفوز على الأهلي

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بدءا من الخميس.. أبو ظبي تقرر العودة لاستقبال السياح الدوليين

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

بعد سلالة كورونا الجديدة.. الأوقاف تحسم الجدل بشأن إغلاق المساجد

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021