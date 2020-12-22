البنك الأهلي يقود تحالفا مصرفيا لتمويل الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت بـ 2 مليار جنيه

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واحدة من أهم الصفقات التمويلية من الجهاز المصرفى للقطاع الصناعى ، حيث قام البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، وبنك أبو ظبي الاول بصفته المرتب الرئيسي الأولي وبنك الحساب، وبمشاركة خمسة بنوك وهي بنك القاهرة، البنك العربي، بنك قناة السويس، بنك البركة –مصر، بنك الامارات دبي الوطني، بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة اويلكس.





تم توقيع عقد التمويل المشترك بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور شريف زيادة رئيس مجلس ادارة شركة أويلكس ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد عباس العضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأحمد إسماعيل مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربي وحازم مصطفى رئيس قطاع تمويل الشركات لبنك البركة – مصر وعمرو عزب رئيس قطاع الائتمان ببنك الامارات دبي الوطني، وكذا فرق العمل المشاركة من كل الأطراف.









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وعقب التوقيع أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على اهمية الدور المحوري للجهاز المصرفي في منظومة الاقتصاد القومي، حيث يعد شريكا رئيسيا للحكومة فى انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية ليس فقط للمشروعات القومية وإنما لكافة المشروعات الانتاجية فى مختلف القطاعات.









وأضافت ان تحالف البنك الأهلي المصري وعددا من البنوك في تمويل رأس المال العامل لمشروع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها يعكس حرص القطاع المصرفي علي دعم الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة ويؤكد ثقتها في الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.









وأشارت جامع الى اهمية هذا المشروع في توفير احتياجات السوق المحلي من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد بل والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل وهو التوجه الذى تدعمه الوزارة وكافة اجهزة الدولة.









وصرح هشام عكاشة بأن الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشروعات خاصة التى تستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات ، مشيرا الى حرص البنك الأهلي المصري على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، واشاد عكاشة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث يسفر هذا التعاون عن دعم حركة ونشاط الاستثمار وتعزيز قدرة وقوة الاقتصاد المصري لإنشاء المزيد من الكيانات الصناعية الكبرى في كافة المجالات وخاصة في مجال الأغذية الذي يعد أحد أهم المجالات الحيوية للمواطنين.









وأضاف عكاشة أن التمويل يأتي في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لدعم الصناعة وتوفير الاحتياجات التمويلية في مختلف قطاعات الاقتصاد، مؤكدا علي ان المشروع يتماشى مع خطط الدولة الساعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من خلال تضمنه شق لإنتاج الزيوت النباتية بما يعمل علي تقليل معدلات الاستيراد من هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية والشق الاخر لإنتاج الكسب التي تستخدم في تصنيع الاعلاف الحيوانية وهو ما يساعد في دعم الثروة الحيوانية في مصر وخفض الضغط علي العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.









ومن جانبه أكد يحيي أبو الفتوح علي اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بالمشروعات الكبرى المتعلقة بالقطاعات الحيوية في كافة المجالات، مضيفا أن البنك الأهلي ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها دور بارز في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الانتاج، حيث شارك البنك الأهلي خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية والتي تأتي في اطار ما يمنحه البنك لصفقات القروض المشتركة من عناية فائقة سعيا منه للمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية ، وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصري.









وأوضح شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة أن التمويل الذي تبلغ قيمته 2 مليار جنيه يهدف الى زيادة تمويل راس المال العامل للشركة للوصول لأعلى طاقة إنتاجية للمجمع الصناعي المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة اويلكس والتي تقدر بـ 4200 طن / يوم، حيث تستهدف الشركة طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، وقد تم انشاء المصنع بأعلى المستويات التكنولوجية في التصنيع في هذا المجال من خلال التحالف التكنولوجي بين شركتي (ديسمت البلجيكية وكراون الامريكية).





وأشار الى انه سبق تمويل انشاء المجمع الصناعي المتكامل بمبلغ 2.4 مليار جم والذي يمثل 61% من التكلفة الاستثمارية والذي يعتبر أكبر الاستثمارات في هذا المجال في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتي السحب والسماح وأن إجمالي التمويلات الممنوحة من كافة البنوك المشاركة للمشروع والتي من ضمنها التمويل المذكور تصل الي 4.4 مليار جنيه، حيث تبلغ الحصة الاجمالية للبنك الأهلي المصري 1.6 مليار جنيه، بالإضافة الي حصص باقي البنوك المشاركة وهي كالتالي بنك أبو ظبي الأول 680 مليون جنيه، بنك القاهرة 670 مليون جنيه، البنك العربي 600 مليون جنيه، بنك قناة السويس 367 مليون جنيه، بنك البركة - مصر 200 مليون جنيه وبنك الامارات دبي الوطني 200 مليون جنيه.









وأضاف الدكتور شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة اويلكس أن الهدف الرئيسي من انشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعي والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بأعلي مواصفات عالميه واقل تكلفة داخل السوق المصري والعربي دعما للاقتصاد الوطني حيث يستوعب المشروع الاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع السعي لتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والاكساب، كما ان التمويل الجديد يهدف الي استكمال الهيكل التمويلي للمشروع للوصول الي الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع.