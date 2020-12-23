خبير اقتصادي يحذر من عمليات البيع الجماعية بالبورصة

حذر الخبير الاقتصادي والتسويقي محمود إبراهيم، من عمليات البيع الجماعية من قبل المُستثمرين الأفراد لحصصهم من الأسهم بالشركات، مؤكدًا أن عمليات "البيع الهلعي" غير مبررة على المُستوى الاقتصادي وانما هي نتيجة لعوامل خوف نفسية بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.





وذكَر إبراهيم بما حدث من استمرار النمو بالاقتصاد المصري أثناء تفشي الموجة الأولى من كوفيد 19 والتي حدث خلالها اغلاق تام، مشيرًا إلى تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020 تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في التقرير السابق، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020.





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وأكد إبراهيم فى تصريحات له على وجود عدة قطاعات استراتيجية محدودة التأثر بأزمة كورونا، كقطاعات الطاقة والعقارات وصناعات المواد الغذائية ومواد البناء، مشجعًا على الاستثمار بتلك القطاعات.





وشدد إبراهيم على أن عمليات البيع الجماعي بالبورصة تكبد المُستثمرين على الجانبين خسائر فادحة غير ضرورية، مشيرًا إلى فقدان البورصة المصرية 26 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين الأفراد على خلفية المخاوف من انتشار سلالة لفيروس كورونا المستجد.





وكانت البورصة قد أوقفت التداولات لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة على أسهم 94 شركة، لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطا بعد مرور ساعة ونصف الساعة خلال جلسة تداول أمس الاثنين.





وهبط المؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%، اليوم الاثنين، وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من 2.15% منذ بداية تعاملات، إلى مستوى 10656 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.66%.