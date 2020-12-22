أستاذ جراحة الأوعية الدموية: المصريون ينكرون إصابتهم بفيروس كورونا

أكد الدكتور ماجد الديب ، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، ضرورة ارتداء الكمامة بشكل مستمر للحد من انتشار فيروس كورونا، مستنكرًا حالة الإنكار التي يمارسها الناس.





وأكد "الديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على فضائية «صدى البلد»، أن البعض لا يعترف بإصابته بفيروس كورونا، ويردد «دور برد وهيعدي»؛ حتى يتملك الفيروس من الرئة ويقضى عليه، موضحا أن الحل الوحيد للوقاية هو اتباع الإجراءات الاحترازية.





ونصح "الديب"، المصريين، وكل من يشعر بأعراض برد، بأن يمكث في المنزل ويعزل نفسه تلقائيًا.





من جانبه، قال أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه على فضائية «صدى البلد»، «أرجوكم العملية في منتهي الخطورة.. الأمر يقلق الجميع ولازم نلتزم بالكمامة عشان نقدر نعدي الفترة الجاية»، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 345 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.



