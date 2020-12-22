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تعرض للظلم.. عمر ربيع ياسين يتحدث عن حالة والده الصحية وسبب استقالته من تدريب منتخب الشباب.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:42 م
عمر ربيع
عمر ربيع
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إبراهيم القادري
قال الاعلامي عمر ربيع ياسين ، أن والده بصحة جيدة الآن وتم نقله من مستشفى العزل الي العزل المنزلي لأنه لم يكن مؤهلا نفسيا ان يظل في مكان معزول لمدة اسبوع خصوصا انه كان في العزل خارج مصر .

وأضاف عمر ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان التعب النفسي لدى الكابتن ربيع ياسين كان اكثر من التعب الجسدي او المرضي خصوصا ان الاصابة بفيروس كورونا تتسبب في القلق لدى الجميع .

واوضح عمر ربيع ،أنه يوم الجمعة القادمة او السبت سنقوم بعمل مسحة جديدة له للاطمئنان أكثر علي صحته بالاضافة الي ان الكابتن ربيع ملتزم بأخذ الدواء في موعده وملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وتابع عمر ربيع : والدي هو من تقدم باستقالته من تدريب منتخب الشباب "اقل واجب " مؤكدا ان من يتولى الاتحاد المصري لكرة القدم اشخاص معروفين ولا يتغيرون وهم دائما المتواجدون في جميع الانتخابات وهذا ما يحدث في منتخبات الشباب .

واستكمل عمر ربيع ، أن اتحاد الكرة لديه أزمة في التنسيق مع الكابتن ربيع للوصول بمستوى محترف لمنتخب الشباب ووالدي تعرض لظلم شديد من قبل اتحاد الكرة رغم قيامه بواجباته ومنتخب ليبيا كان في تونس قبل البطولة بـ10 أيام .

واكد ان قرار السفر مبكرا ليس فنيا فقط ولكنه له علاقة بالناحية الطبية ايضا لافتا الي ان والده لم يتصل عليه أحد للاطمئنان عليه رغم إصابته بكورونا .

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