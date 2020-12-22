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برلمان

جهاز إلكتروني ومجموعة أوراق.. تعرف على محتويات الحقيبة البرلمانية للنواب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:02 م
الحقيبة البرلمانية
الحقيبة البرلمانية
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أحمد أيمن
استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، 75 نائبا من أصل 100 نائبا في حفل استقبال، اليوم الثلاثاء، لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.

ووفقا لتصريحات الأمين العام لمجلس النواب، قامت الأمانة العامة قامت بطباعة الكارنيهات لتكون جاهزة قبل وصول النواب، تسهيلا للإجراءات المطبوعة وهو ما سهل الإجراءات بمساعدة الأحزاب الكبيرة.

تسلك كل نائب بجانب كارنيه العضوية؛ حقيبة برلمانية تضم تابلت ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونسخة أيضا من الدستور، على أن تكون هناك دورة تعريفية للنواب بشأن كيفية التعامل مع التابلت والمهام الموجودة عليه.

ومن المقرر أن تستمر الأمانة العامة في استقبال باقي النواب على مدار الخمس أيام المقبلة، على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله في يناير المقبل وبالتحديد 9 يناير 2020 بعد انتهاء مدة المجلس الحالي.
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