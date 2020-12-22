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توك شو

رامي رضوان: كورونا مش دور برد وهو سخيف وثقيل وممل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
روى الإعلامي رامي رضوان ممقدم برنامج  مساء DMC تفاصيل وكواليس رحلته بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا  المستجد؟

وقال رضوان  في أول ظهور له على برنامج "مساء DMC بعد تعافيه ":" كنت بكلمكوا من أول السنة عن كورونا من واقع الأبحاث و الدراسات من مختلف المؤسسات العلمية و التعليمية و مراكز الأبحاث و الأطباء و المتخصصين في العالم. ده هيفضل مستمر معنا..بس النهاردة أنا بكلموا كمان من واقع تجربة عشتها بكل تفاصيلها اللي كنت بحذر و بحكي عنها من شهور.".

وأضاف رضوان  " كورونا ده دور برد بس تقيل شوية..خدعوك فقالوا! هو مش دور برد.. ده دور سخيف و تقيل و ممل..تختلف الأعراض من شخص لاخر. يعني أنت و نصيبك".

وتابع " سخافة الأعراض أول ٣ أيام..إستقرار الحالة رابع و خامس يوم  ثم زهق خانق في الحبس الإنفرادي".

وعن رحلة البحث عن العلاج الصحيح  قال رضوان " الأطباء بيجتهدوا...بس الأكيد إن كل حالة ليها طبيعة خاصة..و طبعا قد تتشابه الحالات، عشان كدة الفيصل في إيه نوع العلاج هي التحليل و التاريخ المرضي للمصاب ولازم طبيب بتثق فيه و بالتالي هتكون واثق في علاجه".

 واستطرد الاعلامي رامي رضوان "العامل النفسي مهم  وناس كتير بتسألني أخذت أدوية إيه؟ وأنا غيرت البروتوكول. لكن مستحيل أقدر أقول لأي حد خد العلاج ده. دي جريمة"

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