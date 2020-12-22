حسن الشامي يوضح أسباب تراجع مستوى المقاولون العرب فى الفترة الأخيرة

علق حسن الشامى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على سبب تراجع مستوى ذئاب الجبل خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ انطلاق الموسم الجارى.





وانتهت أحداث مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي بالتعادل السلبي في إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وقال الشامى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مباراة اليوم كانت صعبة بسبب الظروف التى نواجها، لن يلتمس لنا أحد العذر ولكنا أخذنا هدفنا من اللقاء، نتحدث عن حوالى 7 أو 8 لاعبين غيابات من القوام الأساسي بسبب كورونا.





أضاف: لعبنا شوط صعب ولدينا شوط أصعب فى تونس أتمنى أن نوفق فيه، وانضم إلينا 10 لاعبين جدد فى الموسم الجارى لكن لم نحصل على الفرصة الكافية فى اللعب والانسجام حتى أحمد شكرى شارك فى الشوط الأول وتم استبداله بسبب الإجهاد.





استكمل: لويس إدوارد كان بعيد جدًا بسبب كورونا وعودته من بلاده كانت متأخرة وكابتن عماد النحاس كان بيكلمنا بين الشوطين اننا نخطف فرصة واحدة، وأعتقد أن فرص النجم كانت ضعيفة رغم الاستحواذ وأتمنى عودة المصابين ونقدم موسم مثل الموسم الماضى.





أردف: عندما نقدم مستوى جيد فالجميع ينتظر منا الأفضل، لاعبنا الزمالك فى أول مباراة وبعد نهائى القرن وخسرنا فى ظل الغيابات وفى مباراة وادى دجلة عانينا أيضًا من الغيابات أريد فقط أن الناس لا تقسو علينا.





وتأهل المقاولون إلى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتي في تمهيدي البطولة بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.

وبدأ عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بتشكيل مكون من "حسن شاهين، وأمير عابد، وفاروق نور الدين، وخالد الحسيني، وحسن الشامي، وإبراهيم صلاح، ومحمد مجلي، ويوسف الجوهري، وأحمد شكري، ومحمد عصام، ومحمد سالم".

أما النجم الساحلي فيبدأ بتشكيل مكون من: "أيمن المثلوثي، ووجدي كشريدة، وصدام بن عزيزة، وصلاح حربي، ومرتضى بن وناس، وسليم بوخنشوش، وأمين بن عمر، وميندوزا، وياسين شيخاوي، وسليماني كوليبالي، ورضوان زردوم".



