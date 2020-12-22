نقابة الأطباء: مستعدون لتلقي لقاح كورونا

علقت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة العامة للاطباء وأستاذ طب الاطفال على إستعداد النقابة لتطعيم الاطقم الطبية بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي تعاقدت مصر عليه وحددت أولويات اللقاح ويأتي الاطباء في المرتبة الاولى قائلة " :وزارة الصحة متولية الامر بكامل جوانبه والوزارة أعلنت أن الفرق الطبية هي الفئة الاولى التي ستحصل على اللقاح ".





وتابعت " أن راي نقابتها هو رأي إستشاري فقط لكن اللقاح الصيني متفق عليه لكونه لقاح تقليدي ويشبه لقاحات الاطفال التي يحصلون عليها في بداية حياتهم فهو يعتمد على فيروس ميت يحث الجهاز المناعي للجسم لتكوين اجسام مضادة ومن ثم فهو أمن وفي متناول الجميع قائلة : " نسبة أمانه 86% وبالتالي مضمون وأنا شخصيًا هحصل عليه ".





وحول أراء الاطباء أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية حول التطعيم كونه إختياريًا بين الاطقم الطبية قالت : إحنا في جائحة والوقت سريع ومايسمحش بالانتظار فلازم ناخد اللقاح خاصة وأنه أمن وكشفت أنها مستعدة لتلقى اللقاح".



