مصر المقاصة يفوز على طلائع الجيش 2 - 1

انتهت المباراة التي جمعت فريقي مصر المقاصة وطلائع الجيش بفوز الأول بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

تمكن لاعبو طلائع الجيش من شن خطرة على مرمي مصر المقاصة منذ انطلاق صفارة الشوط الأول.





وأحرز عمرو جمال، هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب، وصلت إلى أحمد سمير الذي أرسل تمريرة طولية إلى عمرو جمال، الذى مر من عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة، وسدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.





وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول أحرز أحمد عبد العزيز "مودي"، هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 42 من خلال ركلة جزاء.



