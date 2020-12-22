مصر المقاصة يفوز على طلائع الجيش 2 - 1

انتهت المباراة التي جمعت فريقي مصر المقاصة وطلائع الجيش بفوز الأول بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.
وأحرز عمرو جمال، هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب، وصلت إلى أحمد سمير الذي أرسل تمريرة طولية إلى عمرو جمال، الذى مر من عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة، وسدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول أحرز أحمد عبد العزيز "مودي"، هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 42 من خلال ركلة جزاء.
وتغيرت أحداث الشوط الثاني من المباراة حيث تمكن لاعو مصر المقاصة من فرض السيطرة والاستحواذ وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "50"، عن طريق "شيميلس بيكيلي"، لاعب مصر المقاصة، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي مصر المقاصة، وصلت إلى بيكيلي سددها بقوة داخل المرمى بعد انفرد تام.
وحاول لاعبو طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن لم يحالفهم الحظ .
وحصد المقاصة أول 3 نقاط له في الدوري ليحتل المركز الـ11، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الـ16.