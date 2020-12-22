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برلمان

برلمانى يطالب بمنح المطاعم ساعة إضافية بمواعيد العمل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:31 م
المطاعم السياحية
المطاعم السياحية
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سماح أنور

قال النائب أمين مسعود عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق المنشأت والمطاعم السياحية جاءت ملائمة بالفترة الحالية التي نشهدها من إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في إطار يمكن الدولة وملاك هذه المطاعم من تحقيق عائد مادي مقبول يجدي بالنفع في ظل تأثر السياحة بشكل عام من الجائحة.


طالب "مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بمنح المطاعم ساعة إضافية لمواعيد العمل كحل وسط يعمل علي زيادة إرضائهم وذلك بسبب كثرة المعاناة والمشكلات التي يواجهونها مما دفعهم إلي إطلاق نداءات إستغاثة نتيجة تدهور الأوضاع المادية لهم,


و لفت عضو مجلس النواب، إلي أن إمكانية رفع نسبة التشغيل لـ 70% غير مقبولة ومستبعد حدوثها، نظرا لأن هذه الأيام إتجه منحني الإصابات نحو الزيادة بشكل تصاعدي مرة أخري وهذا مؤشر كبير دال علي مدي صعوبة هذه المرحلة، لذا فلابد من عدم مخالفة قرارات الحكومة لتحقيق الحماية والسلامة والحل الأسلم محاولة التكيف مع الظروف الطارئة لحين إشعار أخر.


وتابع النائب، أن حدوث التكدسات وعدم مراعاة التباعد الإجتماعي من شأنه أن يؤدي إلي زيادة معدلات الإصابة مما يكلف الدولة مزيد من الأعباء ونظل في دائرة مغلقة .

 جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".

وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".

وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".

وناشد عادل المصري "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".

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