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فن

أخبار الفن| رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله فى مسلسل زوجته.. رئيس غرفة صناعة السينما عن موسم رأس السنة: الخسائر كبيرة.. شائعات طاردت أنغام

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:


ليلى علوي تعتذر عن "سيرة الحب" للمخرج حسني صالح


اعتذرت النجمة ليلى علوي، عن عدم المشاركة في مسلسل «سيرة الحب» اسم مؤقت، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.


خاص.. رئيس غرفة صناعة السينما عن موسم رأس السنة: الخسائر كبيرة.. والمنتجون لن يغامروا


أوضح سيد فتحي رئيس غرفة صناعة السينما وضع دور العرض في موسم منتصف العام، وقال في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا يتوقف على الدولة وقراراتها خلال الفترة القادمة.


اللى بيتكلم غيران.. رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله بمسلسل زوجته


رد المخرج محمد سامي على هجوم السوشيال ميديا عليه بعد كتابة "مُشرف على التأليف والإخراج" على مسلسل «لؤلؤ»، وقال أن الجمهور لاينظر للجانب الإيجابي في الأمر وهو أن مخرج العمل مساعده لمدة 6 سنوات وهو يقدمه للجمهور.


هبة الأباصيري تظهر بطرحة مع الشيخ رمضان المعز.. ورانيا يوسف تنتقدها.. شاهد


شاركت الاعلامية هبة الاباصيري متبعيها مجموعة من الصور وفيديو لها مع الشيخ رمضان عبد المعز وهي مرتدية طرحه على رأسها.


الإصابة بكورونا والزواج الأبرز.. شائعات تطارد أنغام


تصدرت الفنانة أنغام تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بفيروس كورونا، وهو ما جعل البعض يشك بأن أنغام هى الأخرى أصيب وترددت الكثير من الشائعات حول هذا الأمر.

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