تجنباً للحوادث.. أهالي قرية أوليلة في ميت غمر يطالبون بإنشاء مطب صناعي أمام مدرسة عبدالفتاح سالم

ناشد المواطن مصطفي الليثى، فى رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بضرورة إنشاء مطب صناعي فى قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدي لوقوع الكثير من الحوادث.





ويقول فى رسالته: نعانى أشد المعاناة بسبب عدم وجود مطب صناعى يبطئ سرعة العربيات السريعة وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين.





وأضاف: نطالب بالموافقة علي إنشاء مطب صناعى بالمواصفات القانونية أمام مدرسة عبد الفتاح سالم بأوليله التي تقع علي الاسفلت مباشرة من ميت غمر لـ أوليله مما يعرض الاطفال أثناء النزول والصعود لأوتوبيساتهم المتجمعة أمام المدرسة من كل بلدان المركز للخطر بسبب سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث.





وناشد السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومدير إدارة الطرق بميت غمر، الموافقة على إنشاء مطب صناعي لحماية أرواح أبنائهم وللحد من الحوادث ..

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