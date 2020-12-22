برلماني: التجارة الإلكترونية حققت طفرة اقتصادية.. والدولة تسعى بدعمها فى البورصة السلعية





أشاد النائب محمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق المشروعات التنموية التي ساعدت في تصعيد المؤشر الاقتصادى بقوة خلال هذا العام، لافتًا إلى أن الدولة ركزت بصورة ايجابية على تصعيد مؤشر الاقتصاد بكافة الطرق .





وأوضح "زكريا"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هناك أيضًا عوامل أخرى ساعدت في تصعيد مؤشر الاقتصاد المصري منها التجارة الإلكترونية التي اتجهت إليها كافة الدول، مشيرًا إلى أن انتشار فيروس كورونا حول العالم ساعد في اتجاه المواطنين لاستخدامها بصورة أكبر مما جعل أحد السلاسل التجارية يتزيد حجم مبيعاتها بصورة ملحوظة.





وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية أحد الوسائل الحديثة التي تتبعها الدول الكبرى على مستوى العالم محققة بيها مؤشرات عالية في البورصة، منوهًا بأن الفترة المقبلة تستعد الدولة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.





الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد على أن اجمالى النتاج المحلى العام الماضى قرب من 6 ترليون جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس اجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 ترليون جنيه .





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الـمرحـلة الثالثة مـن مـبادرة "جـیش الـقطاع الـخاص" والذي ينظمه بعض شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وايضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل.



