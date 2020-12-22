ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس بعثة منتخب الشباب: الاتحاد الإفريقي تعنت ضدنا في تونس.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:57 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب لكرة القدم ، أنه يتم الاطممئنان على لاعبي منتخب الشباب يوميا والدكتور محمد ابو العلا قام بالمرور علي كل لاعب علي حدة لتحديد حالتهم الصحية وكان هناك إصرار من اللاعبين علي ان يستمروا في تلقي العلاج تحت اشراف طبي .

واضاف محمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان تونس للمرة الثانية تتعادل مع الجزائر والمغرب وهذه النتائج تؤكد علي ان منتخب مصر هو المنتخب الأقوي وجميع لاعبين منتخب مصر للشباب  شاركوا في مباريات الدوري الممتاز وبالتالي أصبح لديهم خبرات كبيرة .

واوضح محمد علي ، أن لائحة الاتحاد الافريقي "عقيمة" وهي السبب في خروجنا من المنافسة في البطولة وتناقشت مع الاتحاد الافريقي وقت ذهابي الي تونس في هذه اللائحة ولكن كان هناك تعنت كبير من الاتحاد الافريقي تجاهنا .

وتابع محمد علي ،قمنا بعمل مسحة اضافية أكدت اكتمال صفوف بعثة المنتخب ولكن طاقم التحكيم رفض نتائج المسحة وكان هناك تعنت من الاتحاد وشمال أفريقيا تجاهنا غير مفهوم .

واستكمل محمد علي ، أن المنتخب قام بعمل معسكر لمدة 5 اشهر قبل البدء في بطولة شمال افريقيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب الشباب يجرى مسحة كورونا استعدادا للسفر إلى تونس ١٠ ديسمبر

ثنائي أودينيزي الإيطالي يشاركان في مران منتخب الشباب

منتخب الشباب يلتقي البنك الأهلي وديا استعدادا لدورة شمال أفريقيا

استعدادا لدورة شمال إفريقيا .. منتخب الشباب يخسر وديا أمام البنك الأهلي

تعنت غير مبرر .. أحمد حسن: الكاف لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل

من تونس.. حارس منتخب مصر للشباب يهاجم قرارات الكاف بعد إلغاء مباراة ليبيا

ترشيحاتنا

الصابون ملوش ريحة.. رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا: أول 3 أيام من الإصابة تكسير الجسم كان فظيع

قصة أخ سكران يقتل شقيقتيه بعشر رصاصات في حادث مؤلم بالعراق

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت