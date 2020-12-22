رئيس بعثة منتخب الشباب: الاتحاد الإفريقي تعنت ضدنا في تونس.. فيديو

قال الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب لكرة القدم ، أنه يتم الاطممئنان على لاعبي منتخب الشباب يوميا والدكتور محمد ابو العلا قام بالمرور علي كل لاعب علي حدة لتحديد حالتهم الصحية وكان هناك إصرار من اللاعبين علي ان يستمروا في تلقي العلاج تحت اشراف طبي .





واضاف محمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان تونس للمرة الثانية تتعادل مع الجزائر والمغرب وهذه النتائج تؤكد علي ان منتخب مصر هو المنتخب الأقوي وجميع لاعبين منتخب مصر للشباب شاركوا في مباريات الدوري الممتاز وبالتالي أصبح لديهم خبرات كبيرة .





واوضح محمد علي ، أن لائحة الاتحاد الافريقي "عقيمة" وهي السبب في خروجنا من المنافسة في البطولة وتناقشت مع الاتحاد الافريقي وقت ذهابي الي تونس في هذه اللائحة ولكن كان هناك تعنت كبير من الاتحاد الافريقي تجاهنا . اللائحة





وتابع محمد علي ،قمنا بعمل مسحة اضافية أكدت اكتمال صفوف بعثة المنتخب ولكن طاقم التحكيم رفض نتائج المسحة وكان هناك تعنت من الاتحاد وشمال أفريقيا تجاهنا غير مفهوم .



