للاستفادة من خبراتهم.. وزير التعليم العالي: مؤتمر رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا يربطهم ببلدهم الأم

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الـ (47) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذى تنظمه جامعة بنها تحت عنوان "تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورابطة علماء مصر بأمريكا وكندا خلال يومى 22-23 ديسمبر الجارى، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. جمال السعيد رئيس جامعة بنها، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وذلك بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.









وفى كلمته أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المؤتمر يربط علماء مصر في الخارج ببلدهم الأم التي لم تنفصل عنهم أبدا، مشيرًا إلى اهتمام المؤتمر بالاستفادة من خبرات العلماء المصريين في دعم خطط الدولة المستقبلية، مؤكدًا أن علماء مصر في الخارج لديهم حرص على المساهمة في تحقيق إنجازات وطهنم.









من جانبه أشار رئيس جامعة بنها إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تناقش العديد من التحديات والفرص التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر في ظل الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل منظومة التعليم، والتوظيف وريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الأوراق العلمية التي سيتم مناقشتها ستقدم أفكارا وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.









وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا حرص العلماء المصريين على التواصل مع نظرائهم بالداخل؛ بهدف استمرار التقارب ‏بين العلماء المصريين في داخل مصر وزملائهم بالخارج مما يتيح خلق ‏فرص للتعاون من شأنها تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات أتاحت ‏الفرصة للطلبة المصريين بالحصول على منح دراسية للدراسة في كندا وأمريكا ‏من خلال مقابلة العلماء المصريين أثناء المؤتمرات.









ومن جانبه أكد د.عمرو حنفي منسق المؤتمر عن الجامعة، أن المؤتمر سوف يقدم مجموعة من الأبحاث في مجالات مرتبطة بمحاور التعليم وما تشمله من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتأثير "كورونا" على أساليب التعليم والتعلم، بالإضافة إلى تطبيقات في مجالات الملاحة والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات بين جامعة بنها وعلماء الرابطة بهدف تبادل الخبرات، وتوفير فرص بحثية مشتركة لخدمة المشروعات القومية.







