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محافظات

غدا.. محمود بكري في الملتقى التثقيفي لطلاب الخدمة الاجتماعية بـ كفر الشيخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 م
البرلماني، محمود
البرلماني، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ
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محمود زيدان
يستضيف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، غدًا، الأربعاء، الكاتب الصحفي والبرلماني، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، خلال الملتقى التثقيفي لطلاب المعهد، والذي يُعقد تحت عنوان "حروب الجيل الرابع والمخاطر المحدقة"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمدرج الأكاديمي بالمعهد.

ويأتي هذا الملتقى تحت رعاية الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ورائد عام الشباب، ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية التي تهدف إلى توعية طلاب المعهد بخطورة حروب الجيل الرابع التي تُحاك ضد الوطن، من خلال استضافة الشخصيات العامة والرموز الوطنية في ندوات ولقاءات تثقيفية للتفاعل المباشر مع الشباب.
  
جدير بالذكر أن إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، حريصة على إقامة الفعاليات والندوات المختلفة بهدف زيادة الوعى للطلاب، ومحاربة الأفكار الهدامة وتصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة، والتي تساهم في تعزيز الانتماء الوطني للشباب.
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