غدا.. محمود بكري في الملتقى التثقيفي لطلاب الخدمة الاجتماعية بـ كفر الشيخ

يستضيف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، غدًا، الأربعاء، الكاتب الصحفي والبرلماني، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، خلال الملتقى التثقيفي لطلاب المعهد، والذي يُعقد تحت عنوان "حروب الجيل الرابع والمخاطر المحدقة"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمدرج الأكاديمي بالمعهد.





ويأتي هذا الملتقى تحت رعاية الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ورائد عام الشباب، ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية التي تهدف إلى توعية طلاب المعهد بخطورة حروب الجيل الرابع التي تُحاك ضد الوطن، من خلال استضافة الشخصيات العامة والرموز الوطنية في ندوات ولقاءات تثقيفية للتفاعل المباشر مع الشباب.