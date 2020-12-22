تناول اليقطين يحميك من هذه الأمراض الخطيرة.. السرطان أبرزها

قالت الدكتورة سفيتلانا فوس خصائية التغذية، إلى أن خضار اليقطين يعتبر احد الخضروات النشطة بيولوجيا، والتي تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم، والعمل على توازن المحلول الملحي وعمل القلب بشكل افضل .
وافاد الخبيرة، ان اليقطين يؤثر إيجابيا في مستوى الرؤية، ويمنع من نمو وتكاثر الخلايا السرطانية داخل الجسم، وفقا لما صرحت به لموقع نوفوستي.
واضافت فوس، إلى ان اليقطين يحتزي على مستويات عالية من مادة بيتا كاروتين، وهو ما يعادل نفس المستوي الذي نجده في الجزر؛ حيث ان هذه المادة تتحول داخل الجسم إلى فيتامين А.
واوضحت فوس، بأن تناول اليقطين بإستمرار يساهم في التحكم بعملية نمو وتطور الجسم، ويحافظ على مستوى الرؤية المناسب والاستجابة المناعية.
وتابعت فوس، ان اليقطين يحتوي على مضاد طبيعي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة، ويحجم من عملية تحول الخلايا الطبيعية في الجسم إلى خلايا سرطانية خبيثة .
واوضحت فوس، بأن تناول اليقطين بإستمرار يساهم في التحكم بعملية نمو وتطور الجسم، ويحافظ على مستوى الرؤية المناسب والاستجابة المناعية.
وتابعت فوس، ان اليقطين يحتوي على مضاد طبيعي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة، ويحجم من عملية تحول الخلايا الطبيعية في الجسم إلى خلايا سرطانية خبيثة .
واكدت فوس، ان اليقطين يحتوي على نسبة عالية من عنصري الحديد والزنك وأملاح النحاس والفوسفور، وكذلك على مادة البكتين، التي تحسن عمل الأمعاء خاصة في حالات الإمساك، مما يجعلها احد الخضوات متكاملة العناصر.
** مصدر الخبر من موقع نوفوستي