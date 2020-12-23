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تعليم

حقوق عين شمس: غدًا انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالاتحاد الطلابي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
أكد الدكتور "محمد صافى" وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تستمر بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي وذلك حتي تنتهي الدراسة بنهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوي بين الطلاب .

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وأوضح "صافي"  في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد "أن عملية الانتخابية للاتحاد الطلابي تسير بشكل جيد حيث بدأت الأحد الماضي الجولة الأولى من ماراثون الانتخابات بالكلية، لافتًا إلى أن غدًا تبدأ إنتخابات الأمناء اللجان ومساعديهم علي مستوى الكليات بداية من 10  صباحًا الي 12 ظهرًا.

ولفت وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق الى أن العملية الانتخابية تنتهي الخميس المقبل بالكليات، ليبدأ عمل الاتحاد الطلابي للعام الجديد. 

والجدير بالذكر قد قال الدكتور ناجي عبد المؤمن،  في تصريحات سابقة له عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.


وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، لافتا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة .

وأشار إلى قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2020 /2021، موضحا أنه لإتاحة فرصة للطلاب للاستعداد للامتحانات فإن آخر موعد للمحاضرات يوم 31 ديسمبر.

وأكد أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .
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