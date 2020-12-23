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تعليم

عميد آثار القاهرة يوضح موقف جداول الامتحانات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد
قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إنه جار إعداد الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرّر إقامتها يناير المقبل .

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وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد أنه يتم وضع مواعيد الامتحانات بناءً على قرارات مجلس الجامعة ووفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات .

 وأضاف ، أنه يسعى لتقريب موعد الامتحانات لتبدأ أول يناير حتى يكون هناك مرونة ومتسع من الوقت في إجرائها تحسبًا لأي ظروف .

وأكد على قيام الكلية بعمليات التعقيم بصفة دائمة ومستمرة ، وإلزام الجميع سواء الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الماسكات .

ونوه أنه لم يتم رصد أي مخالفات ، فهناك وعي كامل بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، وتسخر الكلية كافة إمكانياتها الطبية لخدمة الطلاب وضمان سلامة منتسبيها.
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