عميد آثار القاهرة يوضح موقف جداول الامتحانات

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إنه جار إعداد الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرّر إقامتها يناير المقبل .
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وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد أنه يتم وضع مواعيد الامتحانات بناءً على قرارات مجلس الجامعة ووفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات .
وأضاف ، أنه يسعى لتقريب موعد الامتحانات لتبدأ أول يناير حتى يكون هناك مرونة ومتسع من الوقت في إجرائها تحسبًا لأي ظروف .
وأكد على قيام الكلية بعمليات التعقيم بصفة دائمة ومستمرة ، وإلزام الجميع سواء الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الماسكات .
ونوه أنه لم يتم رصد أي مخالفات ، فهناك وعي كامل بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، وتسخر الكلية كافة إمكانياتها الطبية لخدمة الطلاب وضمان سلامة منتسبيها.