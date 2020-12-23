برلماني: التجارة الإلكترونية تساهم في ضخ الاستثمارات بصورة مستمرة

قال النائب أكمل قرطام، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التجارة الإلكترونية واحد من أهم القوانين التي يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، لافتًا إلى أن قانون التجارة الإلكترونية سوف يساهم في ضخ الاستثمارات للدولة بصورة مستمرة.





أشار "قرطام"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الفترة الحالية شهدت زيادة غي حجم التجارة الإلكترونية بصورة ملحوظة من 45 إلى 50℅، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية انتعشت بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا حيث اعتمد عليها العديد من المؤسسات التجارية .





أضاف عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، على أن الدولة بدأت تهتم بالتجارة الإلكترونية من خلال وضع ضوابط لاستخدامها تساعد في حماية مستخدميها من التعرض للنصب والاحتيال، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا يتجهون لها كوسيلة أسهل وأسرع على حد وصفه.





الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد على أن إجمالى الناتج المحلى العام الماضى قرب من 6 تريليونات جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقترب من 1.3 تريليون جنيه .





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الـمرحـلة الثالثة مـن مبـادرة "جـیش الـقطاع الـخاص" والذي ينظمه بعض شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليونًا فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وايضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل.



