إبراهيم رضوان يكتب : هؤلاء الشجعان .!

تواجه مصر حربا ضروسا ضد جائحة كورونا ، هذه الحرب يسقط فيها ضحايا كل يوم ، قريبون منا ، جيران ، أحباء ، لكن للأسف الشديد الضحايا أنفسهم لهم يد في هذا المصاب الجلل وخاصة في إهمال الإجراءات الاحترازية سيما ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والإصرار العجيب على عدم التباعد الاجتماعي ، فتجد عادة التقبيل والأحضان مازالت سائدة في الشارع ، وهنا تقع الواقعة ، فيصاب الناس بالمرض اللعين ويبحثون عن سرير داخل غرف العزل فلا يجدون ، وبالتالي يسقط منهم من يسقط ، بعد أن يكتوي بنار المرض واللف على المستشفيات ودفع فواتير الأدوية التي لا تنتهي ..









ولا يمكن أن ننسى الجيش الأبيض من الأطباء الشرفاء والممرضات حتى العاملات في مستشفيات العزل الذين يقاومون هذا المرض اللعين ببسالة وشجاعة لا مثيل لها مثلهم مثل جنود الميدان ..









قابلت عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية المسئول عن مستشفياتها الدكتور وائل نبيل ، لم أجد فيه طبيبا فقط ولكني وجدت إنسانا وعالما، حزينا لما يحدث ، ولهذا الجهل المتفشي بين الناس ، طالب الدكتور وائل بضرورة كشف الحقائق للناس والأعداد الحقيقية للمصابين من خلال اللجان العلمية ، وأنا أضم صوتي لصوته ، فما يعلن قليل ، خاصة أن الإسكندرية تحولت الي بؤرة لهذا المرض ، ولأني من الصعب أن أكتب عن شخص واحد مرتين إلا إنني أجد نفسي أسيرا لهذا الرجل العالم الخلوق الذي يحذر ويحذر من هذا الوباء ، وياليت هذه الكلمات تصل الي صناع القرار فيكون هناك قرارات حاسمة خاصة بالنسبة للمدارس واماكن التجمعات فصحة الناس أولى وأهم ..









قابلت الفريق الطبي معه الدكتورة إيمان يوسف الاستاذ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية هذه الطبيبة الفاضلة التي تسعى بين المرضى ناشرة الأمل وبلسم للتفاؤل ، ومصدر من مصادر السعادة ، قابلت الدكتورة نانسي عاطف مدير مستشفى الطلبة الجامعي بالإسكندرية والمخصص للعزل تلك السيدة الفاضلة التي لا تكل ولا تمل في مساعدة كل مريض ، كل هؤلاء الأطباء يستحقون منا كل الشكر والتقدير والحمل فوق الرؤوس ، إنهم ثروة مصر الحقيقية ، إنهم البترول الذي نفتخر ونباهي به الأمم ..









أما مستشفى العزل في العجمي فحدث ولا حرج ، فالدكتور وليد مختار مدير المستشفى لا يتوانى عن خدمة المرضى الذين يقفون طابورا حتى سقط مصابا بالوباء ، ولا يمكن أن ننسى المقاتلة الدكتورة مرفت السيد مديرة مستشفيات العزل بالإسكندرية التي لا تغلق هاتفها في وجه مريض، أما الدكتورة هبة عارف مدير إدارة الطوارئ فلا أجد ما أقوله لها غير أنها ليست من جنس البشر ..

ولكن الي متى سيظل كل ما نفعله كلاما ، نكتبه ليلا وننساه نهارا .. ؟









مواجهة هذه الجائحة في حاجة قرار سيادي ، في حاجة الى تضافر المجتمع أجمع ، أين الأحزاب السياسية ، أين الملايين التي أنفقت خلال الانتخابات ، ولماذا تلجأ المستشفيات الخاصة الي بيزنس كورونا لامتصاص جيوب الناس ، لماذا لا نتعاضد جميعا في هذا الظرف اللعين ، هل معقول أن تكون تكلفة اليوم الواحد في المستشفيات الخاصة 5 و10 آلاف جنيه ، هل هذا مقبول .. ؟







